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Весьма теплую погоду и гололед обещают синоптики в день выборов президента, 18 марта, на территории Алтайского края.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае не ожидается существенных осадков, на дорогах сильная гололедица. Дневные температуры составят -3…+2 градуса, в предгорьях до +8 градусов.

Ветер будет южным, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле осадков не ожидается, но будет сильный гололед. Днем в краевой столице температура за окном составит 0…+2 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.