Жительница Алтайского края спасла ребенка из горящего дома днем в пятницу, 16 марта, в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщают в ведомстве, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном жилом доме в селе Гонохово.

"Все произошло очень быстро. Я вышла на улицу развешать белье, а в доме остался ребенок. Из окон повалил черный дым. Я кинулась в дом и быстро вытащила ребенка, после чего вызвала пожарных", — рассказала хозяйка дома.

Когда огнеборцы прибыли на пожар, из окон жилого дома уже шел черный густой дым. Пожарные немедленно приступили к поиску и тушению возгорания. В считанные минуты пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. В результате пожара огнем повреждена мебель и вещи на общей площади 19 кв.м.