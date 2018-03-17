Барабанщик рок-группы "Пикник" Леонид Кирнос получил перелом позвоночника после ДТП, сообщает сайт газеты "Известия".

Как сообщает издание, авария произошла во Владимирской области. Музыканты ехали в микроавтобусе. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу города Гусь-Хрустального, где их осмотрели врачи. Медики оценивают состояние музыкантов как стабильное средней степени тяжести.

Вокалист группы Эдмунд Шклярский получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей таза. Директор коллектива Владимир Сафронов получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский получили ушибы.

Известно, что ДТП случилось еще в пятницу, 16 марта. Как рассказали музыканты, произошло лобовое столкновение. Авария произошла с участием автомобилей Volkswagen, "КамАЗ" и Honda. Водитель последней, согласно предварительной версии, выехал на полосу встречного движения, что и привело к ДТП.