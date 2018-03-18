Ежедневник: чем запомнилось 18 марта

ежедневник

18 марта в истории

18 марта имеет несколько важный значений для современной России. Сегодня, 18 марта 2018 года в стране пройдут выборы президента на шестилетний срок. За пост борются восемь кандидатов, включая действующего президента Владимира Путина, либерал-демократа Владимира Жириновского, выдвинутого от КПРФ Павла Грудинина, либералку Ксению Собчак, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов, "яблоковец" Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин.

Четыре года назад, в 2014 году был подписан указ в вхождении в состав России бывшей украинской Республики Крым и города Севастополя. В этот день ежегодно в РФ проводятся митинги в поддержку сего события.

А еще в этот день свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

Мировая история помнит 18 марта как день Парижской коммуны. Отмечается трудящимися мира в ознаменование победы в 1871 году первой пролетарской революции.

Опять же в Париже в 1662 начала действовать первая служба общественного транспорта.

В 1892-и Учрежден Кубок Стэнли — приз для лучшей хоккейной команды, который ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В 1931 году в США началось производство первых электрических бритв.

Очень важное событие произошло в этот день в 1965 году. То был первый в истории выход человека в открытый космос. Советский "Восход-2" вышел на орбиту Земли. Прославленный космонавт Алексей Леонов находился за бортом корабля около 12 минут.



А уже в 1980 космическая трагедия в СССР. На космодроме "Плесецк" произошла катастрофа: при подготовке к запуску ракеты-носителя "Восток-2М" на пусковой установке произошел взрыв. Погибло 44 военнослужащих, более 40 получили ранения различной степени тяжести.



В этот день родились:

1634 — французская писательница Мари-Мадлен де Лафайет

1837 — 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897) Стивен Гровер Кливленд

1844 — русский композитор Николай Римский-Корсаков

1858 — создатель дизельного двигателя Рудольф Дизель

1874 — русский религиозный философ, публицист Николай Бердяев

1886 - немецко-американский психолог Курт Коффка

1908 — Яков Джугашвили советский военнослужащий, старший сын И.В. Сталина

1959 — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон

1980 — российский фигурист Алексей Ягудин

В этот день умерли:

1584 — первый русский царь (1547-1584) Иван IV Грозный

1822 — французский педагог, автор алфавита для незрячих Валентин Гаюи

1982 — советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза Василий Чуйков

1994 — советский актер театра и кино, педагог, Народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев