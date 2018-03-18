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Российских автомобилистов обязали носить жилеты со светоотражающими элементами при остановке вне населенных пунктов ночью или в условиях плохой видимости. Данные изменения в ПДД вступили в силу с 18 марта текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости", — цитирует агентство слова собеседника.

В ведомстве отметили, что автомобилистов, которые находятся на проезжей части в темной одежде, часто не замечают другие водители, из-за чего происходят ДТП. В минувшем году количество таких инцидентов увеличилось на 4,8%. При этом количество наездов на пешеходов, которых в прошлом году обязали носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток, сократилось на 10,2% — до 7,5 тысячи случаев.

В МВД добавили, что во многих европейских странах водители обязаны носить защитный жилет. "Положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Подчеркнем, что пока не прописана ответственность водителя за нарушение данного пункта ПДД, но, как отмечают эксперты, при выходе из автомобиля водитель становится пешеходом. А они, оказавшись на обочине ночью, должны носить одежду со светоотражающими элементами. За данное нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Эту сумму придется заплатить и водителям, которые нарушили новую норму.