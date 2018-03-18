В Италии 11,7% работающих — порядка 2,6 млн человек — могут превратиться в бедняков, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на агентство ANSA.

Согласно данным Eurostat, под категорию "работающий бедный" ("working poor") в Италии подпадает каждый восьмой наемный труженик. По данному негативному показателю страна занимает одно из первых мест в Евросоюзе.

Речь прежде всего идет о тех работниках, кто связан с работодателями временными договорами, а также вынужден работать на полставки.

Однако "работающие бедные" в Италии встречаются и среди имеющих и постоянные трудовые договоры. Из них, согласно приведенным данным Eurostat, к категории риска относятся 7,5%, тогда как среди имеющих временные договоры в нее попадают 20,5%, а среди работающих на полставки — 19,9%.

В общей сложности, под угрозой бедности находятся 10% работающих мужчин и 9,1% женщин.

"Количество занятых лишь частично дает представление об условиях труда в Италии, где качество занятости постоянно и прогрессивно ухудшается. Возобновление экономического роста пока не способно создать адекватные условия для количественного и качественного роста занятости, так как большинство предприятий заботит лишь ближайшее будущее и конкуренция цен", — считает директор действующего при CGIL исследовательского центра Fondazione Di Vittorio Фульвио Фаммоне.