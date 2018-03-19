Фото: Amic.ru

Девочка 2012 года и две женщины пострадали в результате столкновения трех машин на Змеиногорском тракте в Барнауле, произошедшего утром 19 марта.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около 07:20 в районе здания №49. Участниками столкновения стали автомобили "Нива", Mazda Premacy и ВАЗ-2106.

В результате аварии за медицинской помощью обратились женщина, управлявшая автомобилем "Нива", пассажирка этой машины — девочка 2012 года рождения, а также женщина-водитель, находившаяся за рулем Mazda Premacy.

По факту аварии проводится проверка.