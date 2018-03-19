Предпоказ боевика "Тихоокеанский рубеж 2" проведет Европа Плюс Барнаул

21 марта состоится очередной предпоказ кинопремьеры от Европы Плюс Барнаул и сети кинотеатров "Киномир". В российский прокат выходит фантастический боевик "Тихоокеанский рубеж 2". В главных ролях – Джон Бойега и Скотт Иствуд.

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Наконец-то люди вернулись к привычной жизни. И вот спустя много лет монстры возвращаются…

Вместе с Европой Плюс Барнаул вы сможете увидеть "Тихоокеанский рубеж 2" первыми.

Розыгрыш билетов проводится ежедневно в рамках рубрики "Кинокайф" на Европе Плюс 104,9 FM.

Также билеты можно будет выиграть в официальных сообществах Вконтакте и Instagram сети кинотеатров "Киномир".

Предпоказ пройдет в кинотеатре Арена, в зале IMAX

Адрес: Павловский тракт, 188

Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки от Европы Плюс Барнаул и сети "Киномир"

Начало программы в 19.00, сеанс в 20.00

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