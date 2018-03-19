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Семьям в Алтайском крае выплатили порядка восьми миллионов рублей в связи с рождением первенца, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данные средства были направлены из федерального бюджета в качестве материальной поддержки. По информации краевого Минтрудсоцзащиты, сейчас получателями ежемесячной выплаты являются около 400 семей.

Напомним, такая мера социальной поддержки начала действовать с начала текущего года по инициативе президента России Владимира Путина.

Право получения выплаты распространяется на семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в крае для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. В 2018 году это 15 003 рубля на каждого члена семьи. В Алтайском крае размер выплаты составляет 9434 рубля.

Подать заявление на установление выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

"Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если заявление за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением", — добавляют региональные власти.