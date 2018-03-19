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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае в связи с ожидающимся резким изменением погоды.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, штормовой прогноз передан на конец дня 19 марта и на 20 марта.

Так, в понедельник в регионе ожидается потепление до +8 градусов, а местами и до +13 градусов. Однако в конце дня 19 марта и в первой половине 20 марта в регионе прогнозируют усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами порывы до 20-25 метров в секунду. Такой погодой отметится уральский циклон, оказывающий влияние на наш край.

Также жителей региона предупреждают об осадках в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами осадки будут очень интенсивными. На дорогах ожидается сильный гололед, также прогнозируются метели.

Температуры в ночь на 20 марта в крае составят -6...-11 градусов, местами до -17 градусов. Днем 20 марта будет до +4 градусов.