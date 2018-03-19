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Житель Белокурихи приговорен к 200 часам обязательных работ за оскорбление сотрудника полиции в одном из городских кафе.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в декабре прошлого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из кафе города и вел себя агрессивно.

"На законные действия сотрудника полиции не реагировал и в присутствии посторонних лиц начал произносить в адрес сотрудника полиции слова грубой нецензурной брани, чем унизил честь и достоинство последнего, как представителя власти", — отмечают в надзорном ведомстве.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил обвиняемого к 200 часам обязательных работ. В данный момент приговор вступил в законную силу.