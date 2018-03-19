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Порядка трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в вагонах метро в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал мэра российской столицы.

Текст на плакатах будет гласить: "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты".

Агентство напоминает, что в конце прошлого месяца метро провело акцию, в ходе которой беременным раздавали на стойках "Живое общение" бесплатные значки, на которых было написано "Спасибо, что уступили место будущей маме".

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в рамках первой акции за неделю было роздано 600 значков. Поэтому организаторы решили заказать еще тысячу значков и продлить акцию.

По словам Ликсутова, цель акции — "повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу".

Отмечается, что раздачу значков возобновили с понедельника, 19 марта, на 18 станциях метро и МЦК.