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Вылет самолета компании Turkish Airlines, который следовал в Израиль из Стамбула, задержался на три часа из-за пошутивших про бомбу пассажиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Издание отмечает, что пассажиры были сняты с рейса. Ими оказались три гражданина Израиля.

По словам представителей израильского консульства в Турции, пассажиры громко шутили про взрывчатку, когда поднимались на борт воздушного судна. Их услышала стюардесса, которая сообщила обо всем капитану. Он приказал отложить рейс и проверить багаж пассажиров.

По данным канала Arutz 7, после допроса и проверки содержимого багажа, пассажиров отпустили, они отправились в Израиль следующим рейсом.