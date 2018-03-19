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Жительница Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей пятилетней дочери, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление было совершено 11 июля прошлого года. По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за непослушания ребенка, а также в связи с конфликтом с мужем, нанесла своей дочери множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов.

"От полученных телесных повреждений 5-летняя девочка скончалась на месте происшествия. О случившемся женщина сообщила находящемуся на работе мужу, который в дальнейшем позвонил в полицию", — добавляют в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.