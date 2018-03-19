Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России приняло решение перенести опыт льготного автокредитования на приобретение гражданами деревянных домов заводского исполнения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Субсидирование ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления стало одной из тем совещания, проведенного Медведевым с вице-премьерами.

Премьер отметил, что многие семьи в стране мечтали бы жить в собственных домах, долговечных и построенных из современных экологически чистых материалов. Однако для такой покупки требуются значительные средства.

"Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых домов. Это означает, что фактически для покупателя в 2018 году эта кредитная ставка уменьшится на 5%", — сообщил Медведев.