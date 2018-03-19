Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому поддержка сферы медицинских технологий в России будет профинансирована еще почти на 10,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Заявление политика прозвучало 19 марта на совещании с вице-премьерами, когда Медведев сообщил, что им был подписан документ о выделении из резервного фонда кабмина 2,5 млрд рублей на меры по повышению квалификации врачей.

По его словам, выделенные федеральные ассигнования будут направлены на закупку оборудования для 75 симуляционных центров, а часть средств пойдет на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Дополнительные 4,35 млрд рублей получат 84 субъекта Федерации на приобретение обезболивающих лекарств, препаратов для дыхательной системы при паллиативной медпомощи, а также на организацию патронажной службы.

Дмитрий Медведев также сказал, что правительство дополнительно выделит 3,8 млрд рублей на обеспечение лекарствами инвалидов. Данные средства планируется распределить в текущем году по всем субъектам Федерации, а также в город Байконур.