Произошел пожар в здании, расположенном по адресу: Красноармейский, 14а. Как сообщают в интернет-сообществе "Барнаул22", горела пристройка, в которой находится автошкола.

На месте работают пожарные и полиция.

Члены сообщества отмечают тенденцию, по которой дома горят в том районе, как по схеме. "По идее должен теперь загореться угловой, который на Короленко выходит", — отметил один из жителей Барнаула.

"Строительный сезон на носу, готовят площадки под застройку!", — утверждает другой пользователь.

"Бедный "старый город"... Все выжгли, твари", — подытожил еще один участник сообщества.