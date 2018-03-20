Продовольственные ярмарки пройдут Барнауле в субботу, 24 марта, в каждом районе города, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Горожане по хорошим ценам здесь смогут купить: яйцо, мясо птицы, свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи и другое.

Площадки будут работать с 10.00 до 14.00 в каждом районе города.

Железнодорожный район:

проспект Красноармейский, 131;

проспект Ленина, 71.

Индустриальный район:

улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район:

площадь Народная.

Октябрьский район:

проспект Ленина, 152.



Центральный район:

проспект Красноармейский, 36;

улица Чайковского, 21.

