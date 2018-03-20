Продовольственные ярмарки пройдут Барнауле в субботу, 24 марта, в каждом районе города, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Горожане по хорошим ценам здесь смогут купить: яйцо, мясо птицы, свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи и другое.
Площадки будут работать с 10.00 до 14.00 в каждом районе города.
Железнодорожный район:
проспект Красноармейский, 131;
проспект Ленина, 71.
Индустриальный район:
улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район:
площадь Народная.
Октябрьский район:
проспект Ленина, 152.
Центральный район:
проспект Красноармейский, 36;
улица Чайковского, 21.
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