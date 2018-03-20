Барнаульские моржи устроят суточный заплыв в ледяной воде во Всемирный День здоровья в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в Алтайтурцентре.

Заплыв пройдет на озере Пионерском 24 часа с 7 на 8 апреля. Моржи будут передавать друг другу эстафету в ледяной воде. В этой акции смогут принять участие все желающие.

Отметим, что краевая федерация закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи" участвует во Всероссийской акции "Доплыть до Победы" третий раз. Заплывы в ледяной воде на короткие и марафонские дистанции алтайские "моржи" проведут в незамерзающей проруби озера Пионерского. В холодной воде, сменяя друг друга, пловцы проведут сутки.