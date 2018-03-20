Прокуратура Бийска проверяет предприятие ООО "ПО "Железобетон имени В.М. Мозырского", чьи работники жалуются на невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что работники не получали зарплату за май-июнь 2017 и январь 2018 г.г.. Таким образом, образовалась задолженность перед работниками более 4,1 млн. рублей.

В результате, в суд было направлено 50 исковых заявлений в интересах работников предприятия. А директору предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено.

Сейчас задолженность по заработной плате перед 210 работниками предприятия погашена в полном объеме.