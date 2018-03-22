Пришла весна, а значит, самое время подумать о будущем урожае, который соберете со своего участка. Чтобы он был ранним и обильным, его можно вырастить в теплице. Установите конструкцию сейчас, и ежегодно, не зная забот, получайте отличный урожай. Отличное сезонное предложение сейчас действует на теплицы собственного производства в сети супермаркетов "Садовод-любитель". Приобретая теплицу здесь, можно получить скидку в размере 10% или монтаж в подарок.

Теплица – настоящая находка и палочка-выручалочка для алтайских садоводов. В условиях сибирского климата нужно приложить немало сил, чтобы добиться богатого урожая. Причем капризы природы могут его погубить или значительно снизить – будь то, к примеру, нежданные заморозки или знойная жара. Именно поэтому многие устанавливают теплицы на своих участках, которые помогают сберечь и преумножить урожай.

Впрочем, выбор теплицы – тоже дело ответственное. Важно, чтобы она была прочная и выполнена из качественного долговечного материала. Именно такие теплицы собственного производства "Садовод-любитель" реализует уже более 10 лет. Оцинкованная профильная труба, поликарбонат различной толщины — от облегченного до самого прочного, оптимальная конструкция - наличие ножек, дверей и форточек — такие характеристики устроят любого садовода — и любителя, и профессионала.

"Благодаря многолетней практике, теплицы в наших магазинах отвечают всем требованиям по прочности, качеству материала и что немаловажно — выгодной для потребителя цене. Только сейчас у нас действует предложение — при покупке любой теплицы предоставляется скидка в размере 10 процентов или монтаж в подарок. Учитывая, что весна обещает быть ранней, приобрести в сезон теплицу со скидкой — отличное вложение в будущий урожай!" – отмечают в компании "Садовод-любитель".

Садовод-любитель – сеть магазинов со всеми необходимыми товарами для садоводов. Насчитывает 11 магазинов в Барнауле и по Алтайскому краю. Компания предлагает огромный ассортимент товаров для садоводов и всегда доступные цены, осуществляет изготовление и продажу теплиц, а также продажу сотового поликарбоната различной толщины и цвета.





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