Представители молодёжного парламента при Госдуме предложили ввести в российских школах уроки робототехники. Об этом пишет RT.

"Занятия по робототехнике сегодня внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных уроков или кружков. Мы же говорим о внедрении робототехники как отдельной дисциплины. Самое главное — научить детей мыслить подобными понятиями и объектами, ведь такое сознание закладывается с детства. Это как ранняя профориентация — поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности", — отметила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева.

Такие уроки предложили ввести для школьников со второго по четвёртый класс. По мнению авторов этой инициативы, подобные уроки увеличат вероятность того, что школьники в будущем выберут профессию, связанную с цифровой экономикой, например, программиста или инженера.

Напомним, в Барнауле 13 марта торжественно открыли детский технопарк "Кванториум 22". Он расположен по адресу Папаницев, 113, за школой №122. Всего в новом здании смогут заниматься около тысячи будущих юных ученых. Они будут работать по направлениям "Биоквантум", "Аэроквантум", "Робоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум", "VR/AR-квантум" (виртуальной и дополнительной реальности), "Хай-тек".