Праздник весеннего равноденствия отметят на барнаульской пешеходной улице Мало-Тобольской 25 марта. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Праздник пройдет с 12.00 до 16.00. Гостей будут ждать скоморохи и силачи, а также туристический символ Барнаула — Медведь. Праздник наполнят игры и хороводы, забавы и заклички, стихи и песни. Любой желающий сможет угоститься румяными блинами, символизирующими у славян солнце, а также традиционными весенними жаворонками из теста.

Маленькие барнаульцы смогут прокатиться на пони, поучаствовать в конкурсах, поиграть с аниматорами. Взрослые смогут поучаствовать в конкурсе на самый большой русский платок, на длинную косу, на поднятие гири, на ловкость, силу и сноровку.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , день весеннего равноденствия считается уникальным природным явлением. В старину этот день отмечали как праздник. Наши предки устраивали бурные гулянья и восхваляли Солнце. Они считали, что в этот день природа просыпается от зимнего сна, тьма отступает, а дни увеличиваются.