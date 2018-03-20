Доля населения, которая систематически занимается физкультурой и спортом, — 36,6%, сообщил министр спорта Павел Колобков в ходе заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет "Парламентская газета".

"Это больше, чем плановый показатель. Плановый показатель — 34%", — отметил Колобков.

По его словам, в настоящее время в стране действуют около 350 тысяч объектов спорта.

Кроме того в стране активно повышается квалификация тренерского состава. За последние годы количество тренеров, имеющих высшее профессиональное образование в этой сфере, увеличилось на 4 процента и составило 49 тысяч человек. Также в России был утвержден профессиональный стандарт тренера.