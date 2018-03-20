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Законопроект о криптовалютах внесен в Госдуму

, ИА "Амител"
Цифровые финансовые активы не будут являться законным средством платежа на территории России

Фото: bitbetnews.com

В Госдуму внесен законопроект "О цифровых финансовых активах", законодательно закрепляющий в России понятие криптовалюты. Документ имеется в распоряжении "Парламентской газеты".

Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.

Для реализации поставленной цели в законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Указанные определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации. Кроме того, законопроект дает определения таких понятий, как цифровая запись и цифровая транзакция, а также закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

Законопроектом предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с Правительством Российской Федерации.

В целях снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов при совершении вышеуказанных сделок и обеспечения соблюдения требований законодательства о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Криптовалюта была запущена в январе 2009 года, является новым поколением децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Не контролируется ни одной страной или банковским надзорным органом, эмиссия происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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