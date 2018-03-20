Уголовное дело о вымогательстве возбуждено после избиения несовершеннолетней в Алтайском крае группой подростков, сообщает телеграм-канал СКР.

Установлено, что 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой 6 тыс. рублей, и 9 марта в подъезде жилого дома она вместе с подругой избила потерпевшую. Видео происшествия было выложено в социальных сетях.

Напомним, 9 марта группа школьников 14-15 лет в состоянии алкогольного опьянения серьезно избила сверстницу. Подростки снимали происходящее и транслировали в соцсети. В ролике видно, как молодые девушки пинают лежащую на асфальте сверстницу по голове, бьют подростка головой об асфальт, а также избивают руками по голове и верхней части туловища.

17 марта появилась информация, что юноша, снимавший избиение девушки-подростка, попал в реанимацию. Отмечается, что молодого человека жестоко избили.

Ранее также появилась информация, что подростки могут избежать наказания. Все будет зависеть от степени тяжести травм у пострадавшей девушки.