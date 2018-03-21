66-летнюю пенсионерку из Новосибирска будут судить за мошенничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что пенсионерка приехала в Бийск и под видом представителя международной сетевой компании, организовала и провела в городе семинар для желающих заработать виртуальную валюту.

Женщина убедила участников встречи передать ей 31 тысячу рублей на покупку криптовалюты. Она рассказала, что эти деньги со временем приумножатся за счёт роста курса электронной валюты.

Таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек. Женщина получила в общей сложности 124 тысячи рублей. Эти деньги она решила не вкладывать в криптовалюту, а потратила по старинке на собственные нужды.