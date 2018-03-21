Сенатор США Джон Маккейн остался недоволен звонком американского президента Дональда Трампа главе российского государства Владимиру Путину. Об этом пишет РИА "Новости".

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — отметил Маккейн.

По мнению сенатора, своим поздравлением Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Напомним, выборы на пост президента России состоялись 18 марта. Решительную победу на выборах одержал Владимир Путин, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.