Сенатор США Джон Маккейн остался недоволен звонком американского президента Дональда Трампа главе российского государства Владимиру Путину. Об этом пишет РИА "Новости".
"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — отметил Маккейн.
По мнению сенатора, своим поздравлением Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".
Напомним, выборы на пост президента России состоялись 18 марта. Решительную победу на выборах одержал Владимир Путин, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.
Комментарии
А может ли в благословенных США кандидат в президенты выдвинуться не от Демократической или Республиканской партии (которые друг от друга ничем не отличаются)? Да и президента в свободной стране выбирает отнюдь не народ и граждане, а т.н. выборщики, которые голосуют строго в русле партийной линии. Когда в США будет многопартийная система и свободные выборы?
Очень интересный момент наблюдается. Вчера и позавчера одаренные личности кипятком писали, что Трамп Путина не поздравил. А после поздравления все как писанины своей напились. Могли бы хоть покреативить, например "он пальцы скрещенные держал".
Вполне рядовое «протокольное» событие — поздравление Дональда Трампа по поводу переизбрания президента России Владимира Путина преподносится официозными СМИ, как большой успех.
21.03.2018 13:01
- гость -
а чего ты вчера усирался так если это обычная процедура?
Мы помогли этому стать президентом Америки, а в ответ никакой благодарности. Второго срока не получит!
Вообще говоря, сложно Владимиру Владимировичу. Эти президенты США- как бабочки однодневки. Не успеешь пару раз по телефону переговорить- ан глядь, в Белом доме уже новый президент США
Трамп не будет звонить Путину по телефону, он первый поздравил Путина в личке, но тот не умеет пользоваться интернетом
Мне интересно как этот Маккейн остался жив во Вьетнаме, наверное много чего рассказал что его не прикончили.
трамп умный человек, знает, что вова обидчивый, хрен его знает, какая ответка прилетит...
у трампа то вся семья на виду, не точто у некоторых
кто-нибудь, пристрелите уже дедушку, чтоб не мучился)
как никак четвертая стадия рака мозга...
чё его слушать...
21.03.2018 13:18
- гость -
как-как...
ему вьетконговцы четыре года медленно очко вырывали) он у них за чебурашку был)