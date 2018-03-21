Голландские ученые пришли к выводу, что синдром хронической усталости появляется у людей из-за недостатка йода и сбоя в работе щитовидной железы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на журнал Frontiers in Endocrinology.

В исследовании приняли участие 100 человек, страдавших этим синдромом. У них взяли кровь и сравнили доли гормонов щитовидной железы в них с аналогичными пробами, взятыми у здоровых добровольцев.

Оказалось, что многие носители СХУ имели одну общую черту — у них был снижен уровень двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4. Также у них были высокие показатели доли тиротрoпина, гормона мозга, обычно заставляющего организм производить большие количества этих сигнальных молекул.

Ученые рассказали, что подобная ситуация происходит и с жертвами гипoтиреоза. Из-за недостатка йода или нарушений в работе щитовидной железы их тело не производит достаточного количества гормонов, что заставляет мозг вырабатывать чрезмерно много тирoтропина. В конечном итоге это приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела, в том числе и усталости.