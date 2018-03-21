Пять ледовых переправ работают в настоящий момент в Алтайском крае. В регионе начали устанавливаться плюсовые температуры и мониторинг ледовой обстановки находится на особом контроле инспекторов Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список открытых для проезда транспорта переправ:

река Обь – Каменский район ( Камень-на-Оби – пристань Островная, 20 тонн);

река Обь – Усть-Пристанский район (село Вяткино — село Клепиково, 20 тонн);

река Обь – Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха, 10 тонн);

река Обь – Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня, 6 тонн);

река Катунь – Советский район (село Шульгинка – поселок Амурский, 30 тонн).

В ГУ МЧС сообщают, что на ледовой переправе в Камьне-на-Оби толщина льда составляет от 95 сантиметров до 1 метра. И хотя лёд крепкий, верхний слой уже начинает разрушаться. Поэтому принято решение в ближайшее время уменьшить грузоподъемность ледовой переправы с 20 до 10 тонн.