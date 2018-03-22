Весна пришла и в музее занимательных наук "Как-так?" приготовили для своих посетителей интересные и зрелищные программы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Так, в воскресенье, 25 марта, в 16 часов, здесь пройдет научное шоу "Весенняя магия".

"В этой невероятной весенней программе мы собрали удивительные опыты, каждый из которых настоящее чудо. Невероятная левитация, иллюзии, миражи, превращения — всего более 13 опытов. В экспериментах участвуют абсолютно все", — рассказали в музее.

В субботу, 31 марта, в 15 часов, состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". В этой программе собраны 15 популярных и знаменитых фокусов. Программа подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов! И вот только некоторые из них, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие! Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.

В воскресенье, 1 апреля, в 16 часов, музей приглашает на интересные опыты с сухим льдом и полимерами. Шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты. Каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/

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