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Житель Барнаула, имеющий 16 судимостей, ухитрился за один день совершить серию краж — в данный момент расследование уголовного дела в отношении него завершено.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в полицию о хищении мобильного телефона из служебного помещения санитарно-гигиенической комнаты железнодорожного вокзала Барнаула сообщила кассир.
По словам женщины, в ночное время она отлучилась с рабочего места и, возвращаясь, столкнулась с мужчиной, который поспешно проследовал к выходу на перрон.
"Затем она обнаружила открытую форточку пластикового окна в служебном помещении и отсутствие телефона. Сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России внимательно отсмотрели видео с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Барнаула. Выяснилось, что он приобрел билет на пассажирский поезд", — уточняют в ведомстве.
В итоге мужчину задержали на станции в Новокузнецке. Правоохранители изъяли у него похищенный телефон и возвратили законной владелице.
Затем было установлено, что злоумышленник имеет 16 судимостей. Более того, оказалось, что он причастен еще к серии краж, совершенных в один день. В частности, речь идет о хищении мобильника в одном из из торговых центров Барнаула, а также краже имущества пассажира по дороги от краевой столицы до Новокузнецка.
Сейчас фигурант дела заключен под стражу.
Комментарии
почему его нельзя пристрелить?
Житель Барнаула, имеющий 16 судимостей
Только гуманные судьи могли обеспечить ему 16 судимостей. Негуманный сталинский суд все решил бы за 1 раз. А может на хрен нам такие судьи, которые одного и того же по 16 раз судят?
Выдать талон предупреждений, набрал -цать баллов, лишаешься права проживания на этом свете.
21.03.2018 12:06
- гость -
Гуманное общество. В демократической Америке давно бы уже казнили или просто пристрелили, там это можно.