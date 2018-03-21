Фото: vk.com/barneos22

Одной из причин падения плиты на первоклассницу в Барнауле могло стать недавнее землетрясение, заявили в руководстве школы №31. Об этом сообщают Вести 22.

В образовательном учреждении заявили, что трещины на асфальте рядом с местом ЧП разрослись именно после сейсмического события.

Что же касается самого ограждения, фрагмент которого и упал на девочку, то, по словам директора школы Светланы Бочковой, за ним следили ежедневно.

"Заместитель директора по хозяйственной части два раза в день, утром и вечером, в конце рабочего дня, обходит территорию школы. Проверяет на безопасность. По результатом визуального осмотра ничего не предвещало беды", — рассказала она.

Напомним, что трагическое происшествие произошло 19 марта у школы №31. По информации следствия, на возвращающуюся домой семилетнюю девочку упала часть бетонного ограждения. Ребенок был госпитализирован.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о халатности. В следственном комитете уже сообщили, что не были предприняты своевременные меры к ремонту ограждения, имеющего следы коррозии сварных швов.

В рамках следствия будет дана оценка действиям должностных лиц школы, ответственных за безопасное нахождение детей на территории учреждения.

Что касается землетрясения, произошедшего в Алтайском крае, то оно было зафиксировано 15 марта в Алтайском районе. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 баллов (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2. Жителями колебания не ощущались, за исключением территорий Алтайского района и города Белокуриха.