Пенсионерка из Барнаула лишилась пяти тысяч рублей, продавая тыкву на одном из сайтов, сообщает пресс-служба Управления МВД по краевой столице.

Известно, что 66-летняя женщина разместила объявление. Тыкву она готова была продать за 2500 рублей. Вскоре ей позвонил покупатель. Он предложил перевести оплату за товар по безналичному расчету на карту. Мужчина сказал, что тыкву заберет представитель ресторана утром следующего дня. Женщина назвала номер своей карты.

Лже-покупатель вновь перезвонил и сказал, что ей на телефон придет SMS с кодом, который она должна назвать ему. Пенсионерка так и сделала. Однако ей пришло сообщение о списании с ее счета пяти тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что номер, с которого звонили, зарегистрирован в Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.