Стоимость iPhone всех поколений в России упала с начала этого года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на анализ сервиса бесплатных объявлений "Юла".

Как сообщается, больше остальных подешевела последняя модель смартфона iPhone X. Цена упала на 31%. Таким образом, средняя цена этого телефона на "Юле" — 61 110 рублей. Также упала стоимость и старейших моделей. Так, iPhone — 4s, 4 и 3g — с начала года подешевели на 9 ,13 и 26%.

Почти не изменилась цена на iPhone 8. Стоимость этого гаджета упала на 6%. Средняя цена телефона находится на уровне 41 848 рублей.

В среднем с начала 2018 года по всем моделям iPhone произошло снижение цены на 10%. Самым популярным iPhone в этом году остается модель iPhone 5s. Цена на этот телефон упала на19% и составила 6741 рубль.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , среднестатистическому жителю Алтайского края придется выложить за новый iPhone 8 четыре месячных зарплаты, исходя из той стоимости гаджета