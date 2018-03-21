На фоне сегодняшней новости о том, что Рособрнадзор лишил аккредитации сразу по 9 направлениям Новосибирский государственный технический университет, которому теперь придется расстаться со значительным числом студентов, портал Amic.ru решил вспомнить, с какими сложностями сталкивались алтайские вузы за последние годы при прохождении аккредитации. При этом части из них (все — негосударственные) данная процедура стоила "жизни" (вслед за непрохождением аккредитации вузы лишились лицензии), другим (государственным) — ряда направлений и специальностей, как это случилось с НГТУ.

АлтГУ

Алтайский госуниверситет последний раз проходил аккредитацию еще в 2016 году. Свидетельство об успешном окончании процедуры было выдано 26 ноября. Документ действует до 31 мая 2019 года. Таким образом уже в следующем году опорный вуз ждет очередная проверка со стороны Рособрнадзора. До сих пор вуз справлялся с этой процедурой без особых проблем.

АлтГТУ

"Политех" наверняка вспоминает последнюю аккредитацию вуза как страшный сон. Весной-летом 2016 года ряд гуманитарных факультетов и филиалов АлтГТУ не прошли данную процедуру. Более того, эта история стоила кресла ректору университета Александру Ситникову. Большую часть студентов у АлтГТУ тогда подхватил классический госуниверситет. Так или иначе документ от Рособрнадзора был получен 24 июня 2016 года, он действует до лета 2022 года.

АГАУ

Алтайский "сельхоз" также испытал некоторые сложности с прохождением последней аккредитации. Несмотря на то, что документ аграрный вуз получил еще в сентябре 2015 года, спустя два месяца стало известно, что одна из специальностей была "забракована" Рособрнадзором. Однако студентам об этом почему-то никто из представителей АГАУ не рассказал. Их доучили и выпустили с дипломами вузовского образца, которые больше не имели никакой юрсилы. Выпускники вуза, получившие по сути самодельные дипломы, в течение нескольких месяцев выходили на пикет, требуя справедливости... Нынешняя аккредитация действует в АГАУ до 27 июня 2020 года.

АлтГПУ

Педагогический вуз, напротив, после возвращения себе статуса "университет", без каких-то особых проблем прошел аккредитацию в марте 2015 года. Свидетельство действует до 31 мая 2019 года. Таким образом в следующем году экзамен перед Рособрнадзором придется держать не только АлтГУ.

АГМУ

Медуниверситет, сменив руководство в 2014 году, столкнулся с рядом проблем при прохождении аккредитации. Свидетельство, действующее до июня 2021 года, было получено, но не обошлось без негативного информационного фона. Под нож попал факультет "Экономика и управление в здравоохранении".

Действие старого свидетельства о государственной аккредитации Алтайского медуниверситета закончилось в начале июня 2015 года, однако новый документ получить вовремя не удалось. Плюс все это наложилось на выдачу дипломов выпускникам АГМУ. Так как у вуза не было действующих документов об аккредитации, выпускники получили документы, образцы которых университет установил самостоятельно.

АГИК

Вуз, подконтрольный Минкультуры РФ, обошелся без скандалов, пройдя очередную аккредитацию тихо и спокойно. Документ был получен в мае 2016 года, срок его действия заканчивается уже 24 апреля 2019 года.

Напомним, что срок действия лицензии у всех вузов является бессрочным.

Негосударственные вузы

За последние годы сразу несколько частных вузов из Алтайского края перестали существовать. Роковым для всех из них стала процедура аккредитации. Так, с этой миссией в течение 2015-2017 годов не справились Алтайская академия экономики и права (ААЭП), Алтайский институт финансового управления (АлтИФУ) и Алтайский экономико-юридический институт (АЭЮИ).