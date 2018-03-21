"Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) планирует к 2021 году начать выпускать гибридный автомобиль. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора по продажам и маркетингу предприятия Сергея Травкина.
Он рассказал, что предсерию планируют выпустить в 2021 году. Также Травкин отметил, что предприятие намерено двигаться в направлении использования газа.
Сейчас компания продает машины с уже сертифицированным оборудованием на пропан-бутане. Продажи таких авто растут. Также в УАЗ разрабатывают машины на сжатом газе.
Комментарии
Петли во внутрь пускай сделают, тут уж не до гибрида...
вы обычные машины делать научитесь, куда вы к гибридам лезете?
весь мир будет летающие машины делать а у нас только гибриды начнут выпускать
Патриоты гниют на 3-5 год. А тут гибрид...