"Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) планирует к 2021 году начать выпускать гибридный автомобиль. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора по продажам и маркетингу предприятия Сергея Травкина.

Он рассказал, что предсерию планируют выпустить в 2021 году. Также Травкин отметил, что предприятие намерено двигаться в направлении использования газа.

Сейчас компания продает машины с уже сертифицированным оборудованием на пропан-бутане. Продажи таких авто растут. Также в УАЗ разрабатывают машины на сжатом газе.