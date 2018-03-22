Постоянный говор соседей. Завывающий ветер. Шум машин. Устали от всего этого и мечтаете о тишине и комфорте в своем доме? Посетите мастер-класс "КНАУФ Инсулейшн" и вы будете наслаждаться долгожданным спокойствием, а нежеланные шум и грохот навсегда исчезнут из вашей квартиры!
Что ждет посетителей мастер-класса:
- Минимум теории и максимум практики;
- Ответы на все тематические вопросы от регионального представителя "КНАУФ Инсулейшн" Сергея Бледных;
- Специальный сертификат о посещении мастер-класса.
Дата проведения: 24 марта
Место: ТЦ "Аксиома", Павловский тракт, 166
Время: с 12:00 до 14:00 ч.
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Комментарии
кнауф стал уже не тот, что раньше был... может потому что многое стал производить в России