Правоохранители задержали сотрудников "Почта России" в Москве за кражу нескольких сотен международных посылок из сортировочного центра. Об этом пишет "РБК".

Как сообщает издание, расследование было начато после обнаружения в Чертаново оболочек почтовых отправлений. Сотрудники правоохранительных органов установили, что все кражи были совершены по одной схеме. Сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по поддельной накладной контейнер вывозили и распродавали содержимое посылок.

В преступную группу входили трое сотрудников "Почты России" и два водителя сторонней грузовой компании. Служба безопасности "Почты России" организовала круглосуточное наблюдение за подозреваемыми​, и при очередной попытке кражи отправлений они были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые могут сесть в тюрьмы сроком до шести лет. Всем адресатам возместят ущерб.