Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух автомобилей под управлением представительниц прекрасного пола произошло 21 марта в Барнауле, сообщили в паблике Barnaul 22.

"По словам очевидцев, участниками ДТП стали две дамы, не поделившие широкую дорогу", — отмечает автор заметки.

ДТП произошло на пересечении улиц Шумакова и проезда Северного Власихинского. Отметим, что данный перекресток является весьма аварийным и здесь часто происходят столкновения транспортных средств.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что ДТП произошло в 15:38. К счастью, никто не пострадал.