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Потепление вплоть до +13 градусов придет в Алтайский край в четверг, 22 марта — одновременно с этим в крае обещают дождь и мокрый снег.

Осадки прогнозируют в отдельных районах. Также синоптики предупреждают жителей региона о сильном гололеде.

Днем по краю будет +3...+8 градусов, в южных районах до +13 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры воздуха составят +4…+6 градусов.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.