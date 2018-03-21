Управление автомобильных дорог Алтайского края заказало 15 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД, сообщает "Катунь24" со ссылкой на "Алтайскую правду".
14 комплексов появятся в Барнауле и один в Новоалтайске. Общая сумма двух госзакупок превысила 86 млн рублей.
Подрядчик должен будет обеспечить установку комплексов видеофиксации по адресам:
ул. Малахова, регулируемый перекресток, пересечение с ул. Сухэ-Батора, в районе домов №№ 2б, 3а, 95;
пр. Социалистический, перекресток с ул. Партизанской ул. Попова, регулируемый перекресток, пересечение с ул. Взлетной, в районе домов №№ 123,125,194;
ул. Власихинская, регулируемый перекресток, пересечение с ул. Шумакова, дом № 97;
ул. Лесной тракт, в районе завода "Ротор".
Комплекс в Новоалтайске установят в районе перекрестка при въезде в жилой сектор ул. Октябрьской, д. 25 и д. 31 и к детскому саду (ул. Октябрьская, 27а).
Срок выполнения работ — 30 июля 2018 года.
По второму контракту камеры установят на следующих участках:
перекресток Змеиногорский тракт — ул. Горнолыжная; перекресток ул. Попова — пр-т Космонавтов;
пр-т Красноармейский, напротив дома № 69б; ул. Попова, напротив дома № 4;
пр-т Космонавтов, напротив дома № 12/2;
п. Лесной, ул. Мамонтова (напротив дома № 55б/7 по ул. Юбилейной) — ул. Радужная (напротив остановки общественного транспорта маршрутов №№ 20,137);
ул. Трактовая (напротив АЗС "Лукойл") — ул. Трактовая (напротив проходной БПЗ);
ул. Власихинская (напротив дома № 313г по Павловскому тракту) — ул. Власихинская, напротив дома № 141;
ул. А. Петрова, напротив дома № 190.
Комплексы видеофиксации по второму контракту установят раньше — до 30 июня 2018 года.
Комментарии
А кому будут принадлежать эти комплексы и куда будут уходить штрафы?
Что насчет ленина-матросова?