Управление автомобильных дорог Алтайского края заказало 15 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД, сообщает "Катунь24" со ссылкой на "Алтайскую правду".

14 комплексов появятся в Барнауле и один в Новоалтайске. Общая сумма двух госзакупок превысила 86 млн рублей.

Подрядчик должен будет обеспечить установку комплексов видеофиксации по адресам:

ул. Малахова, регулируемый перекресток, пересечение с ул. Сухэ-Батора, в районе домов №№ 2б, 3а, 95;

пр. Социалистический, перекресток с ул. Партизанской ул. Попова, регулируемый перекресток, пересечение с ул. Взлетной, в районе домов №№ 123,125,194;

ул. Власихинская, регулируемый перекресток, пересечение с ул. Шумакова, дом № 97;

ул. Лесной тракт, в районе завода "Ротор".

Комплекс в Новоалтайске установят в районе перекрестка при въезде в жилой сектор ул. Октябрьской, д. 25 и д. 31 и к детскому саду (ул. Октябрьская, 27а).

Срок выполнения работ — 30 июля 2018 года.

По второму контракту камеры установят на следующих участках:

перекресток Змеиногорский тракт — ул. Горнолыжная; перекресток ул. Попова — пр-т Космонавтов;

пр-т Красноармейский, напротив дома № 69б; ул. Попова, напротив дома № 4;

пр-т Космонавтов, напротив дома № 12/2;

п. Лесной, ул. Мамонтова (напротив дома № 55б/7 по ул. Юбилейной) — ул. Радужная (напротив остановки общественного транспорта маршрутов №№ 20,137);

ул. Трактовая (напротив АЗС "Лукойл") — ул. Трактовая (напротив проходной БПЗ);

ул. Власихинская (напротив дома № 313г по Павловскому тракту) — ул. Власихинская, напротив дома № 141;

ул. А. Петрова, напротив дома № 190.

Комплексы видеофиксации по второму контракту установят раньше — до 30 июня 2018 года.