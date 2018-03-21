Количество автомобилей в России увеличилось почти в два раза за 10 лет

В России за последние 10 лет в России количество зарегистрированных автомобилей увеличилось почти в два раза, сообщает IReactor.

По данным Госавтоинспекции, за указанный срок число зарегистрированных автотранспортных средств увеличилось с 34 до 58,7 миллиона. В 2017 году регистрацию прошли 46,8 миллиона легковых автомобилей, 895,5 тысячи автобусов, 2,3 миллиона мотоциклов и около 3,2 миллиона полуприцепов.

Наиболее распространенным видом регистрации стало изменение регистрационных данных транспортных средств. В 60% случаев граждане обращались за этой услугой для смены данных об автомобиле при купле-продаже.

Отмечается, что в среднем за последние несколько лет россияне стали тратить на регистрацию автомобилей на 15 минут меньше. Среднее время регистрации сейчас составляет 45 минут, время ожидания в очереди 12 минут.