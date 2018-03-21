Психологическое тестирование предложили ввести в школах

На рассмотрение профильных думских комитетов внесена инициатива, согласно которой Российские школьники должны проходить обязательное психологическое тестирование, пишет "Парламентской газете".

"Сегодня в одной из школ Курганской области восьмиклассница открыла огонь по школьникам из пневматического пистолета. Похожие случаи недавно произошли в школах Бурятии и Перми. Само по себе агрессивное поведение подростков не прекратится. Поэтому Молодёжный парламент при Госдуме разработал инициативу о проведении обязательного социально-психологического тестирования учащихся в школах", — рассказал один из авторов документа, зампред Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

Согласно законопроекту, школьники будут сдавать тест в режиме онлайн один раз в год после летних каникул. Составлением вопросов, как и проверкой результатов, будут заниматься квалифицированные психологи из отдельной организации, не связанной с образовательным учреждением.

"Итоги тестирования будут направлять в школу и родителям. Только так мы сможем предупредить и предотвратить случаи девиантного поведения учащихся", — подчеркнул Шатунов.

Инициатива уже направлена на рассмотрение в думские комитеты по образованию, по социальной политике и по вопросам семьи, женщин и детей. Ответ на законопроект будет получен в течение месяца.