ежедневник

22 марта в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

В истории Барнаула 22 марта знаменательно тем, что в 1893 году в этот день состоялось решение министра Императорского Двора о закрытии Барнаульского сереброплавильного завода;

Кроме того, ровно 100 лет назад, 22 марта 1918 года, Совдеп национализировал Народный дом, лишив Общество попечения о народном образовании в Барнауле основного источника средств для содержания двух школ, народной гимназии, трех библиотек и других учреждений;

В мире 22 марта празднуется международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик "таксиметр" — от французского "такс" (плата) и греческого "метрон" (измерение);

Также ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов, а кроме того 22 марта – это День Балтийского моря;

В народном календаре 22 марта отмечают Жаворонки – момент, когда зима уступает место весне;

Для мирового спорта 22 марта примечательно тем, что в этот день в 1874 году прошел первый теннисный матч в современном понимании этого вида состязаний. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры;

В истории культуры 22 марта знаменито тем, что в 1895 году в этот день в Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма – тогда зрителям показали ленту "Выход рабочих с завода Люмьер";

А в СССР 22 марта 1951 года была создана первая центральная студия телевидения.