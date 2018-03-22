Четверг, 22 Март, 08:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,5
€ 70,57
499782
0°
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Ежедневник: чем запомнилось 22 марта

, ИА "Амител"
 
ежедневник
22 марта в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

В истории Барнаула 22 марта знаменательно тем, что в 1893 году в этот день состоялось решение министра Императорского Двора о закрытии Барнаульского сереброплавильного завода;

Кроме того, ровно 100 лет назад, 22 марта 1918 года, Совдеп национализировал Народный дом, лишив Общество попечения о народном образовании в Барнауле основного источника средств для содержания двух школ, народной гимназии, трех библиотек и других учреждений;

В мире 22 марта празднуется международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик "таксиметр" — от французского "такс" (плата) и греческого "метрон" (измерение);

Также ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов, а кроме того 22 марта – это День Балтийского моря;

В народном календаре 22 марта отмечают Жаворонки – момент, когда зима уступает место весне;

Для мирового спорта 22 марта примечательно тем, что в этот день в 1874 году прошел первый теннисный матч в современном понимании этого вида состязаний. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры;

В истории культуры 22 марта знаменито тем, что в 1895 году в этот день в Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма – тогда зрителям показали ленту "Выход рабочих с завода Люмьер";

А в СССР 22 марта 1951 года была создана первая центральная студия телевидения.

 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:17
Перламутр и графика: MAVI в Барнауле представил сезонную коллекцию джинсов 0
08:04
Это теннис, детка: самый красивый женский спорт в фотографиях 8
08:00
Открываем дачный сезон: где купить прочную теплицу со скидкой 0
07:51
Ежедневник: чем запомнилось 22 марта 0
07:40
Застывшая красота: новую технологию изготовления мебели освоили в Барнауле 0
07:34
Мэрия Барнаула отложила на год реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова 2
07:22
Пройдите тест на знание рек Алтайского края 4
07:11
Новые подробности расправы с собакой в магазине "Мария-Ра" в Новосибирске 7
07:03
Квартиру с сауной и отделкой из мрамора, дуба и бука продают в Барнауле 3
06:50
Власти Алтая заявили об избытке в регионе гуманитариев и нехватки технарей 3
06:41
Группа СМЕТАНА band из Днепра впервые выступит в Барнауле 5
06:32
С молотка: универмаг Суховых опять выставлен на продажу за 1 рубль 2
06:23
Безнадежных случаев нет: гинеколог о лечении миомы матки и бесплодия 0
06:14
Потепление до +13 градусов и мокрый снег: о погоде на Алтае 22 марта 0
06:01
"Кто-то травил собак по всему Барнаулу": горожане требуют наказать виновных 9
05:52
Рассчитывать пенсию россиянам вскоре будет искусственный интеллект 1
04:01
Реальные доходы россиян внезапно и неожиданно выросли 4
03:44
Кабмин готовится к индексации пенсий выше инфляции 0
02:34
Топилин: Сибирь не справляется с выплатами материнского капитала 0
01:28
Выявлены нарушения на 736 млрд рублей в использовании бюджета 0
00:17
Ученые раскопали в Китае ликер двухтысячелетней выдержки 0
23:42
Госдума перейдет на новый график, чтобы было больше времени на избирателей 0
23:25
Греф доложил Путину информацию по закредитованности россиян 2
23:01
Разъяренная толпа набросилась на главу Волоколамского района 2
22:42
Ведущую сняли с эфиров после того, как она назвала 74% россиян приматами 4
22:26
Мэрия Москвы за миллиард рублей купила машино-места в "Москва-сити" 1
22:10
Почки рябины начали распускаться в Барнауле 1
21:50
Медведев: налоговой системе нужна определенная настройка 0
21:29
Сильный снегопад обрушился на Барнаул после дневного ливня 0
21:03
Новый мост соединил остров Патмос в Горном Алтае с большой землей 0
20:37
Психологическое тестирование предложили ввести в школах 0
20:29
Количество автомобилей в России увеличилось почти в два раза за 10 лет 4
20:10
Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Барнаула 9
19:45
Специалисты "Росатома" создали прибор, который управляет желаниями 0
19:25
Продажу меха запретили в Сан-Франциско 0
19:10
Бои были жаркими: алтайские борцы стали призерами всероссийского первенства 0
19:08
Коротко о главном: благоустройство Барнаула, водяная эпопея и ЧП с детьми
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 марта
18:50
Сотрудники "Почты России" задержаны за кражу международных посылок в Москве 2
18:26
Охранника убили выстрелом в голову в одном из баров Новосибирска 0
18:03
Почти 40 детей пострадали из-за газового баллончика в школе Волоколамска 0
18:01
Саперы подорвут тонну тротила на алтайских реках для предотвращения паводка 0
17:51
МЧС: теплая погода на Алтае способствуют скорому закрытию ледовых переправ 0
17:33
Ученые из Сибири вывели перец "Египетская сила" и томат "Семеновна" 0
17:22
Барнаульцы смогут напрямую улететь в Китай на первомайские праздники 2
17:13
Очевидцы: две автоледи не поделили дорогу в Барнауле 0
17:02
Матвиенко заявила о возможном изменении закона о президентских выборах 8
17:00
Избирательная кампания в Алтайском крае была яркой и чистой: СМИ 2
16:48
Рособрнадзор предупреждает: какие алтайские вузы обожглись на аккредитации 2
16:32
Советский хоккеист Юрий Шаталов ушел из жизни в возрасте 72 лет 0
16:26
УАЗ планирует заняться выпуском гибридного автомобиля 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.