Ведущую радиостанции "Радио СВ" Росину Буданс отстранили от работы после того, как она в прямом эфире назвала 74% россиян приматами, сообщает "Камчатка-информ".

На следующий день после выборов президента России Буданс сказала в эфире, что "балаган закончился, победила стабильность". Она также назвала жизнь в стране "стабильно отстойной", назвав почти три четверти россиян приматами.

20 марта радиоведущую отстранили от эфира. Она заявила, что отстранение можно назвать нелепым.

Генеральный директор "Радио СВ" Виталий Ким подтвердил отстранение. Он отметил, что это внутреннее дело редакции и никаких звонков от власти им не поступало.