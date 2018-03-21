Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов на стихийном митинге получил несколько ударов от возмущенных жителей, у которых выбросами с полигона "Ядрово" отравились дети, сообщает телеграм-канал MDK.

Инцидент произошел у Центральной районной больницы. Отмечается, что на место сразу же приехали бойцы ОМОНа.

Гаврилова, как сообщает ZNAK, несколько раз ударили и сломали очки, также ему оторвали капюшон. Один из мужчин грозился запихать Гаврилову очки в одно место, если его внук умрет в больнице.

В соцсетях сообщается, что присутствовавшего там же губернатора Московской области Андрея Воробьева спасла охрана, если угрозой жизни не считать несколько снежков и кусков льда в спину.

Воробьев объявил, что из-за ситуации с полигоном "Ядрово" детей планируется вывезти из Волоколамска.

На данный момент в больницу с различными отравлениями попали уже около 200 человек, четверть из которых дети.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сегодня обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске, говорится в сообщении на сайте СПЧ.