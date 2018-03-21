Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заверил в том, что нет угрозы для экономики из-за роста потребительского кредитования, а закредитованность россиян в ближайшие 2 года не будет острой, сообщают "Вести".

"Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определенную озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов?" — спросил Путин, уточнив, что речь идет не только об ипотеке.

Греф заверил, что "мы тоже сейчас внимательно за этим смотрим": "По ипотеке мы видим примерно в два раза рост — совершенно безопасно, там никаких проблем нет".

Он также отметил, что в ближайшие 2 года с обслуживанием кредитов населением не будет проблем.

"По потребительским кредитам мы тоже сделали сравнение — и с нами самими образца 2008 г., и с развивающимися странами. Пока мы не видим даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования. Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", — подчеркнул Греф