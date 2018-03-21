Депутаты поддержали предложение проводить заседания Госдумы по вторникам и четвергам, а Совета Думы — по понедельникам и средам. Соответствующее предложение обсудили на заседании Госдумы 21 марта, пишет "Парламентская газета".

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагается проводить Совет Думы в понедельник в 14:00, а в среду в 12:00. Во вторник пленарное заседание будет с 10:00 до 18:00, а в четверг — с 10:00 до 15:00.

"Час заявлений", в ходе которых депутаты выступают от фракция по 10 минут, предлагается перенести с 12:30 на 10:00.

Володин отметил, что такой формат работы позволит депутатам больше работать с избирателями.

На новый график Госдума планирует перейти со следующей недели.