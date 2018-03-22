Выявлены нарушения на 736 млрд рублей в использовании бюджета

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что специалисты ведомства выявили факты нарушения с использованием бюджета в 2017 году на общую сумму 735,9 млрд рублей, передает ТАСС.

По его словам, самые большие по сумме — это нарушения правил ведения бухгалтерского учета, несоблюдение обязательного предоставления средств бюджета, их неэффективное использование, нарушения при закупках, нецелевое использование и нарушения по учету государственного имущества.

Артюхин отметил, что Казначейству удалось в 2017 году увеличить объем возвращенных в бюджет средств на 40% — почти до 34 млрд рублей.

Это удалось сделать с помощью новых стандартов контроля, принятия классификатора нарушений и создания единой базы всех проверок ведомства.